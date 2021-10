Das Türkheimer Waaghaus wird viel teurer

Plus Die ursprünglich geschätzten 1,9 Millionen Euro werden bei Weitem überschritten. Womit der Gemeinderat jetzt rechnet. Der Planer muss sich einige Kritik gefallen lassen.

Unschärfen – dieser Begriff fiel mehrfach in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Immer wieder komme es bei Bauprojekten dieser Größenordnung nun mal zu „Unschärfen“, auch was die Kalkulation der Kosten angehe, versuchte Sebastian Heinzelmann vom Planungsbüro Kern ( Mindelheim) eine Erklärung.