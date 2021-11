Das Wohnen der Zukunft in Türkheim neu denken

Plus Agnes Sell und Doris Studeny planen in Türkheim ein Haus für mehrere Generationen. Es geht um alternative Formen des Zusammenlebens, aber auch darum, im Alter nicht alleine zu sein.

Sich Gedanken zu machen über neue Formen des Wohnens und Zusammenlebens liegt derzeit „im Trend“. Haben doch nicht wenige Menschen im Verlauf von vielen Monaten Pandemie erkannt, wie wichtig sozialer Zusammenhalt ist und wie mühsam und deprimierend, wenn dieser fehlt.