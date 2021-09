Die Arbeit geht dem Helferkreis noch lange nicht aus

Plus Myriam Erhardt war jahrelang das Gesicht des Helferkreises. Für ihr Engagement wurde sie jetzt von der Gemeinde Türkheim geehrt und verabschiedet.

Zum Ende des Jahres 2014 konnte man es hier schon ahnen. Dann, Mitte 2015, fand es statt: eine große Anzahl von Flüchtlingen vor allem aus Syrien kam nach Deutschland. In dieser Situation wurden auch der Wertachgemeinde geflüchtete Menschen zugewiesen. Türkheim musste für Unterkunft und Betreuung sorgen.