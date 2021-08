Die Hühner-Retterin von Türkheim

Plus Simone Schneider hat putzige Haustiere: Elf Hennen, die einen traurigen Teil ihres Lebens in einer Legebatterie verbringen mussten. Wenn die Tiere plötzlich aufleben, ist die Türkheimerin glücklich.

Zwei Jugendliche laufen an dem dicht eingewachsenen Häuschen in Türkheim vorbei. „Da wohnt die mit den Hühnern“, sagt der Bursche feixend. Tatsächlich wohnt hier Simone Schneider – und tatsächlich ist sie „die mit den Hühnern“, denn die 46-jährige Grundschullehrerin hat ein – vorsichtig formuliert – eher ungewöhnliches Hobby: Sie rettet Hühner.