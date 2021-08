Die Kunst kehrt ins Kleine Schloss zurück

Plus Gemeinsame Ausstellung von Heidi Riefler, Walter Felser und Martin Polk wird im September gezeigt.

Nach längerer Corona-Pause finden in den Barockräumen des Kleinen Schlosses in Türkheim während der Herbst/Winter-Saison wieder Ausstellungen statt. Den Anfang machen Skulpturen von Walter Felser, zusammen mit Bildern von Heidi Riefler und von Martin Polk aus Bad Wörishofen.