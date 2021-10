Ein Hoch auf das goldene Handwerk

Plus 47 Handwerksmeister wurden mit Goldenen Meisterbriefen ausgezeichnet. Sie alle haben 30 Jahre lang selbstständig gearbeitet.

Lange mussten 47 Handwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Ostallgäu/ Kaufbeuren auf die Verleihung ihrer Goldenen Meisterbriefe warten. Nun war es endlich soweit. Im würdigen Rahmen überreichte der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, Hans-Peter Rauch, assistiert von Kreishandwerksmeister Robert Klauer und den Obermeistern der jeweiligen Innungen, im Modeon die begehrten Urkunden an die Handwerksmeister. Karl Heinz Sing aus Türkheim wurde von der Raumausstatter- und Sattler-Innung Allgäu ausgezeichnet.