Eine Handvoll Leben

Plus Als Selma und Ilyas Sigva auf die Welt kamen, waren sie nur etwas schwerer als fünf Tafeln Schokolade. Dass sie heute am Weltfrühchentag Süßigkeiten naschen können, ist auch der modernen Medizin und der Kraft ihrer Familie zu verdanken.

Wenn Selma und Ilyas sich lachend Omas Kekse teilen, sind ihre Krankenakten gedanklich ganz weit weg. Jede einzelne davon ist dicker als die ihrer Großmutter, dabei sind die Geschwister noch nicht mal fünf Jahre alt. Es ist ein Wunder, dass sie heute am Tisch sitzen und Kekse naschen, denn als sie zur Welt kamen, waren sie selbst nur wenig schwerer als fünf Tafeln Schokolade. Selma und Ilyas sind zu früh geboren – viel zu früh, um ohne medizinische Hilfe überleben zu können. Ihre Drillingsschwester Sara hat es nicht geschafft. Sie starb noch am Tag der Geburt.