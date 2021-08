Türkheim

Einschub der Bahnbrücke bei Türkheim: Wie 1000 Tonnen ins Rutschen kommen

Wie bewegt man eine tausend Tonnen schwere Betonbrücke an ihren Platz? Mit schwerem Gerät, Verschubpressen, aber vor allem mit einem Spezialtrick: Mit einer Teflon-Beschichtung für die Verschubbahnen lässt sich die Reibung und damit das Verschubgewicht der Brücke auf einen Bruchteil reduzieren. Inzwischen steht das Bauwerk bei Türkheim an der geplanten Stelle.

Plus Südwestlich von Türkheim laufen die Bauarbeiten für die neue Bahnüberführung auf Hochtouren. Eine technisch und logistisch besondere Herausforderung war der Einschub der Betonbrücke in ihre endgültige Position.

Von Dominik Schätzle

Stahlträger, große Kettenbagger, Rüttelplatten und dutzende Arbeiter: An der Bahnstrecke zwischen Türkheim und Bad Wörishofen wird mit schwerem Gerät die Bahnüberführung über die alte B18 gebaut. Das wohl wichtigste Zwischenziel wurde nun erreicht. Das Brückenteil, das in den vergangenen Wochen neben der Bahnlinie hergestellt wurde, konnte in seine endgültige Position eingeschoben werden. Trotz des engen Zeitplans musste dabei besonders präzise gearbeitet werden.

