Awo-Vorsitzende: "Armut ist längst auch im Unterallgäu angekommen"

Plus Der Ortsverein Türkheim-Ettringen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat das soziale Engagement stets im Blick. Und die Arbeit geht den Ehrenamtlichen nicht aus. Im Gegenteil.

Berichte für 2019 und 2020, Neuwahlen, Satzungsänderungen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des AWO-Ortsvereins Türkheim Ettringen-Wiedergeltingen, die nach mehrmaliger pandemiebedingter Verschiebung jetzt in der neuen Kita St. Elisabeth in Türkheim stattfinden konnte.