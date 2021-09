Feuerwehr-Großeinsatz im Industriegebiet Irsingen endet glimpflich

Glimpflich endete am Dienstagvormittag ein Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb im Industriegebiet „Unterfeld“ bei Irsingen: Durch die firmeneigene Löschanlage wurde der Brand eines Ofens gelöscht, bevor nennenswerter Schaden entstand.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, so Augenzeugen. Die Feuerwehren aus Türkheim, Irsingen, Mindelheim und Bad Wörishofen drangen mit schwerem Atemschutz in die verqualmte Betriebshalle ein, mussten aber nicht mehr eingreifen und konnten gegen Mittag ihren Einsatz beenden. Warum der Ofen in Brand geraten war, muss jetzt von der Polizei ermittelt werden.