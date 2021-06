Türkheim

vor 18 Min.

Firmenchef bremst bei Tempo 30 in der Türkheimer Uferstraße

Karl Maurer von der Toni Maurer GmbH hat seine eigene Meinung zu Tempo 30 in der breit ausgebauten und übersichtlichen Uferstraße.

Plus Was Karl Maurer von der Toni Maurer GmbH davon hält, dass der Verkehr in der Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet reglementiert wird.

Von Alf Geiger

Seit die Marktgemeinde Türkheim in der Uferstraße, einem Teil der Danziger Straße Richtung Osten und dem südlichen Teil der Ettringer Straße – zunächst versuchsweise für zwei Jahre – eine Tempo-30-Zone ausgewiesen hat, scheiden sich daran die Geister: Jetzt meldet sich Karl Maurer, Chef der Toni Maurer GmbH, stellvertretend für die Unternehmer im Türkheimer Gewerbegebiet zu Wort und tritt heftig auf die Tempo-30-Bremse.

