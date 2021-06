Freibad Türkheim: Ab Sonntag ohne Test ins kühle Nass

Gute Nachrichten für alle Wasserratten und Badenixen: Ab Sonntag, 13. Juli, entfällt gemäß der Bekanntmachung des Landratsamtes Unterallgäu die Testpflicht für Badeanstalten im Unterallgäu.

Der Freibad-Kiosk ist ab 12 Uhr geöffnet, bei sehr schönem Wetter auch schon früher. Kunden, die das Badgelände nicht betreten wollen, dürfen sich den selbst gebackenen Kuchen auch auf der Straßenseite abholen.

Im Türkheimer Freibad wurde einiges investiert

Die neu gebauten und erweiterten Sanitäreinrichtungen sind in Betrieb, ein heller und geräumiger sanitärer Raum steht für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Mit den neuen Toiletten und Duschen gehören die in die Jahrzehnte gekommenen alten Sanitäranlagen nun endgültig der Vergangenheit an.

Ab nächsten Samstag kann im Bad Wörishofer Freibad wieder gebadet werden