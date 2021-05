Türkheim

Gertraud Drexel gab vielen Türkheimern ein Gesicht

So haben viele Türkheimer die Künstlerin wohl in Erinnerung. Das Foto stammt aus den 1980er Jahren.

Plus Die Malerin Gertraud Drexel wurde 1921 in Tussenhausen geboren und lebte lange in Türkheim. Die Porträts der Malerin hängen noch heute in vielen Türkheimer Wohnstuben. Am Mittwoch wäre sie 100 Jahre alt geworden.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Am Mittwoch, 19. Mai, wäre sie 100 Jahre alt geworden. Die Türkheimer Malerin Gertraud „Traudl“ Drexel starb 2002 und ruht in einem Familiengrab auf dem Friedhof der Marktgemeinde.