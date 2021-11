Großer Andrang beim Impftermin in Türkheim

Lange Schlangen von Impfwilligen vor dem Rathaus. Einige mussten sogar ungeimpft nach Hause geschickt werden.

Schlange stehen für die Impfung gegen Corona. Im Sitzungssaal des Rathauses in Türkheim bot das mobile Team des Impfzentrums Bad Wörishofen am Dienstag wieder den Piks gegen Covid-19 an.

Viele Impfwillige warteten auf den Zusatz-Impftermin im Türkheimer Rathaus

Schon eine gute halbe Stunde vor der Eröffnung warteten viele Impfwillige auf Einlass. Als sich pünktlich um 14 Uhr die Türen öffneten, reichte die Warteschlange schon bis zum Brunnen auf dem Schlossplatz.

Zudem drängten sich auch viele Bürgerinnen und Bürger aus allen Altersgruppen im Foyer des Rathauses und warteten geduldig, bis sie an die Reihe kamen. 85 Personen wurden geimpft, davon 15 Erstimpfungen, fünf Zweitimpfungen und 65 Booster-Impfungen.

85 Impflinge wappneten sich gegen eine Covid-19-Infektion.

Laut Landratsamt mussten einige Impfwillige ohne Impfung wieder heimgeschickt werden, weil der Andrang zu groß war. Bürgermeister Christian Kähler und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgten für einen geordneten Ablauf der Aktion und unterstützten nach Kräften das Impfteam der Malteser mit Dr. Klaus-Peter Weirather aus Babenhausen an der Spitze. Rathauschef Kähler bescheinigte am Ende dem Impfteam „großartige Arbeit“.

