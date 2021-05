Türkheim

15:00 Uhr

Grünes Licht und Gelbe Karte: So geht es mit den Türkheimer Großprojekten weiter

Gleich drei Großprojekte beschäftigen den Türkheimer Gemeinderat. Bei der Mammutsitzung stehen der Umzug des Autohauses Schragl nach Türkheim und der Bau des Seniorenheimes Wertach Carré im Mittelpunkt.

Von Alf Geiger

Wenn auf der Tagesordnung gleich drei Mammutprojekte stehen, dann ist eine Mammutsitzung wohl unausweichlich: Weit mehr als drei Stunden lang ackerten sich die Türkheimer Gemeinderäte am Donnerstagabend durch die wohl umstrittensten Projekte der Türkheimer Kommunalpolitik der vergangenen Jahre: Bau der gemeindeeigenen Sozialwohnungen am Keltenweg, Bau des Seniorenzentrums Wertach Carré beim V-Markt und Bau des Autohauses Schragl an der Autobahn. Zumindest bei einem der Projekte gab es dann eine Überraschung.

