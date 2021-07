Harmonie und Promi-Glanz auf Gut Ludwigsberg

Plus Der Türkheimer Golfclub feiert 30-jähriges Bestehen. Mit dabei sind die einstigen Spitzensportler Franz Roth und Susi Erdmann

Als Rudolf Jakwerth als junger Bub auf den Neubachwiesen Kühe hütete, hätte er nie gedacht, auf dem über 80 Hektar großen Areal rund um die Türkheimer Römerschanze als „Spätberufener“ Golf zu spielen. An den Wandel von feuchten Wiesen für die landwirtschaftliche Nutzung zu „einen der schönsten Golfplätze des Allgäus“ erinnerte er beim Festabend zum 30-jährigen Bestehen des Golfclubs zu Gut Ludwigsberg.