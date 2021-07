Heute geht’s im Türkheimer Marktrat ans Eingemachte

Plus Der Gemeinderat Türkheim stellt spät die finanziellen Weichen für das laufende Jahr. Der Kämmerer ist dennoch gut gelaunt.

Wenn im Juli die Beratung über den Gemeindehaushalt für das laufende Jahr anstehen, dann klingt das erstmal eher mittelspannend. Doch auch wenn Kämmerer Claus-Dieter Hiemer und seine Kollegen erst jetzt das umfangreiche Zahlenwerk im Gemeinderat vorstellen können – langweilig wird es den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten bestimmt nicht. Denn traditionell ist die Haushaltsberatung in jeder Kommune auch die Gelegenheit für eine kommunalpolitische Zwischenbilanz. Und gerade das verspricht – nach gut einem Jahr mit dem neu gewählten Türkheimer Marktrat – durchaus Spannung.