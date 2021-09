In Türkheim bricht die Warmzeit an

Plus 3G mal anders: Gletscher, Goldberg und Geröll bei den Türkheimer Wissenschaftstagen

Die Türkheimer Wissenschaftstage feiern ein kleines Jubiläum. Im Oktober vor fünf Jahren organisierte der Förderkreis Türkheim eine Veranstaltungsreihe, die komplexe Themen populärwissenschaftlich präsentiert. „Wir hatten und haben das Ziel, so für einen Wissenszuwachs auf breiter Ebene zu sorgen und junge Menschen stärker für die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – kurz MINT – zu begeistern“, erklärt Förderkreisvorsitzender Manfred Schweigert.