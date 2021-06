In der VG Türkheim geht jetzt der Flexibus an den Start

In Türkheim, Ettringen, Amberg und Wiedergeltingen gibt es ab Donnerstag, 1. Juli, mehr als 300 Flexibus-Haltestellen. So funktioniert das Angebot.

Die Orte Türkheim, Ettringen, Amberg und Wiedergeltingen haben sich zusammengeschlossen, um in ihrem Bereich gemeinsam den Flexibus auf den Weg zu bringen. „Mehr als 300 Haltestellen in den vier Kommunen garantieren kurze Wege, keine ist mehr als maximal 100 Meter von jeder Haustüre entfernt“, freut sich Dominic Kuhn, Geschäftsführer der Regionalbus Augsburg (RBA) auf den kommenden Donnerstag, 1. Juli.

Von diesem Tag an soll der markant rot-weiße Bus für „alle Altersschichten eine umweltfreundliche, kostengünstige Alternative für die persönliche Mobilität“ sein, ist Kuhn überzeugt.

Von Montag bis Freitag zwischen 6 und 20 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 7 bis 19 Uhr ist der Flexibus als Ergänzung zu den bekannten, regulären Linienverbindungen des VVM in den Kommunen für seine Fahrgäste unterwegs. Da er eine bedarfsorientierte Form des öffentlichen Personennahverkehrs sei, empfiehlt Dominic Kuhn die vorherige Buchung per App oder per Telefon, spätestens an dem Tag, an dem die Fahrt geplant wird.

Jeder Flexibus-Nutzer bekommt eine eigene Kundennummer

Der Flexibus kann ab vier Wochen vor Fahrtbeginn bis spätestens eine halbe Stunde vor der gewünschten Abfahrtszeit gebucht werden – je früher, desto besser, auch wenn bei freier Kapazität Sofortbuchungen möglich sind. Zum Start und für die spätere schnelle, reibungslose Abwicklung ist wichtig, dass das Flexibus-Team jeden neuen Fahrgast gleich zuordnen kann, um zu wissen, von und zu welcher Haltestelle geordert wird.

Vor der ersten Fahrt erhält jeder Nutzer seine individuelle Kundennummer, mit der jeder Fahrtwunsch gebucht wird. „Am besten bestellt man die eigene Kundennummer gleich jetzt zum Start“, so Dominic Kuhn, „dann kann man das Fahrtangebot vom ersten Tag an nutzen.“ Das Team ist auch unter der Flexibus-App erreichbar sowie unter der Telefonnummer 08282/9902100 oder online auf www.flexibus.net. (mz)

Lesen Sie dazu auch