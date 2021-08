Brand in einer Holzbaufirma in Türkheim-Irsingen: Ein Arbeiter verletzt, der Rettungseinsatz läuft

Am Dienstagmittag ist ein einer Holzbaufirma im Gewerbegebiet Unterfeld in Türkheim-Irsingen ein Brand ausgebrochen.

In einem Holzbaubetrieb im Gewerbegebiet in Türkheim-Irsingen hat es am Dienstagmittag gebrannt. Wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte, wurde ein Arbeiter dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Womöglich ist ein Kurzschluss die Brandursache

Vermutlich war ein Kurzschluss beim Einbau einer neuen Maschine die Brandursache, hieß es vor Ort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens konnten rechtzeitig das Freie aufsuchen.

In Türkheim-Irsingen hat es einen Feuerwehreinsatz nach einem Kurzschluss in einem Holzbaubetrieb gegeben. Video: Thorsten Bringezu

Im Einsatz sind die Feuerwehren und Rettungskräfte aus den umliegenden Orten. Zur Stunde läuft der Rettungseinsatz noch.