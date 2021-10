Keine Hoffnung mehr für einen Weihnachtsmarkt in Türkheim

Es bleibt dabei: In Türkheim findet in diesem Advent kein Weihnachtsmarkt statt. Und auch eine andere beliebte Großveranstaltung steht auf der Kippe

Schon vor einigen Wochen wurde von den Verantwortlichen der Gemeinde und dem Organisationsteam um Thomas Neukam schweren Herzens entschieden, dass nach der coronabedingten Absage vor einem Jahr auch in diesem Advent kein Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz vor dem Rathaus stattfinden kann.

Die Organisation des Türkheimer Weihnachtsmarktes nimmt viel Zeit in Anspruch

In den sozialen Medien wunderten sich viele, warum der Markt trotz der sich ändernden Hygieneschutzbestimmungen abgesagt wurde, wo doch in anderen Städten und Gemeinden ähnliche Veranstaltungen stattfinden konnten. Wie Zweiter Bürgermeister Franz Haugg – er vertritt derzeit urlaubsbedingt Bürgermeister Christian Kähler im Amt – auf Anfrage der MZ betonte, bleibe es bei dieser Absage. Denn zum einen seien die Durchführungsbestimmungen doch noch sehr vage und wechselhaft – entscheidend sei aber der zeitliche Vorlauf, der für die Organisation der beliebten Veranstaltung nötig sei. Dies alles in wenigen Wochen auf die Beine zu stellen, sei einfach nicht mehr möglich, so Haugg. Zumal es ja auch darum gehe, dass den Besucherinnen und Besuchern ein stimmungsvoller Markt und auch ein passendes Angebot präsentiert werden solle. Und die Abstimmung mit Händlern, Fieranten und den örtlichen Vereinen mache nun mal eine entsprechende Vorbereitung und Absprache nötig. Und noch eine weitere beliebte Veranstaltung in Türkheim steht auf der Kippe: Ob das Silvesterfeuerwerk in diesem Jahr stattfinden kann und soll, entscheidet der Türkheimer Marktgemeinderat erst in seiner nächsten Sitzung endgültig. \u0009

Lesen Sie dazu auch