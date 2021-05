LED-Lampen machen sich in Türkheim bezahlt

Die Umrüstung in Türkheim war auch für die Gemeindekasse eine „gute Entscheidung“.

Rund 300.000 Euro hatte die Gemeinde Türkheim im Jahr 2017 in die Hand genommen, um die komplette Straßenbeleuchtung in Türkheim, Türkheim Bahnhof, Irsingen und Berg auf LED-Technik umzurüsten. Die damalige Hoffnung war, dass dadurch die Gemeindekasse langfristig entlastet werden soll. Und wie sich jetzt herausstellt, war diese Hoffnung berechtigt.

Ersparnis von rund 30.000 Euro im Jahr in Türkheim

Mit einer Ersparnis bis zu 30.000 Euro im Jahr wird sich die Investition spätestens nach acht Jahren amortisiert haben, rechnete Kämmerer Claus-Dieter Hiemer bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vor: „Es war eine gute Entscheidung,“ so das Fazit des Gemeindekämmerers. Und das gelte sowohl aus ökologischer wie auch ökonomischer Sicht: So konnte der Stromverbrauch von rund 240.000 Kilowattstunden im Jahr 2016 auf bemerkenswerte 96.000 Euro im vergangenen Jahr reduziert werden. Zudem sei die LED-Beleuchtung auch weit weniger reparaturanfällig, was zusätzlich für eine Reduzierung der Kosten sorge.

