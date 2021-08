Mit Grün und Greta geht Salamander in Türkheim in die Zukunft

Mehr als 1450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt Salamander in Türkheim, alleine am Hauptsitz in Türkheim rund 600. Vor mehr als 100 Jahren entschloss sich Firmenchef Jakob Siegle, hier an der Wertach sein weltweit erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.

Foto: Salamander