Mit Sicherheit und Küsschen zur Schule in Türkheim

Plus Das Mobilitätsteam hat neue Verkehrsschilder aufgestellt, die den Schulweg sicherer machen sollen. Davon sind auch die vielen „Elterntaxis“ betroffen.

Das Mobilitätsteam von der Marktgemeinde Türkheim mit Brigitte Mücksch-Klein, Reinhard Schneider, Bernd Schweisser und Agnes Sell hat sich Gedanken zur Verbesserung der Sicherheit der Schulwege im Ort gemacht (MZ berichtete).