Nächste Runde im Streit um Bürgermeister-Nominierung

CSU-Ortsvorsitzender Jens Gaiser weist Vorwürfe zurück und sagt: SPD bringt im "Trubel des Wahlkampfs" Fakten durcheinander.

Eigentlich wollen beide dasselbe: CSU und SPD wollen Bürgermeister Christian Kähler bei der nächsten Wahl im kommenden Jahr unterstützen. Nachdem die CSU als erste damit an die Öffentlichkeit ging, zog die SPD nach und warf der CSU vor, „vorgeprescht“ zu sein und sich nicht an Vereinbarungen gehalten zu haben.

CSU-Ortsvorsitzender Jens Gaiser betont: Er stand 2015 nicht als Kandidat zur Verfügung, weil er sich beruflich verändern wollte

Dem hält CSU-Ortsvorsitzender Jens Gaiser entgegen: „Die Behauptungen der SPD Türkheim, die CSU hätte sich im Jahr 2015 nur für Christian Kähler entschieden, weil Jens Gaiser nicht von den Genossen unterstützt wurde, ist schlichtweg falsch.“ In einem Schreiben an die MZ stellt Gaiser fest: „Ich unterstelle hier Walter Fritsch keine böse Absicht, da ist wohl im Trubel des Wahlkampfes manches durcheinandergeraten“, so Jens Gaiser.

Wie damals berichtet, habe Jens Gaiser für eine Kandidatur als Bürgermeister gar nicht zur Verfügung gestanden, da er beruflich nach Augsburg wechselte. Dies habe eine Kandidatur unmöglich gemacht, so Gaiser. Im Auswahlverfahren zwischen drei Kandidaten habe sich die CSU Türkheim damals unabhängig von der SPD für Christian Kähler entschieden.

„Der Versuch, die CSU Türkheim bei der Bürgermeisterwahl als Juniorpartner der SPD darzustellen, ist schon sehr durchschaubar“, sagt der CSU-Ortsvorsitzende. „Ich denke nach der Bundestagswahl glätten sich die Wogen wieder und wir können in konstruktiven Gesprächen die Zusammenarbeit besprechen“, so Jens Gaiser.

