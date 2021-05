Türkheim

Noch herrscht Tristesse im Türkheimer Freibad

Plus Dürfen Bayerns Bäder unter strengen Auflagen schon in wenigen Tagen öffnen? Noch herrscht gespannte Ruhe, doch eine Aussage von Ministerpräsident Markus Söder schürt nun Hoffnungen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Bislang war unklar, wann die Freibäder wieder öffnen dürfen. In bayerischen Regionen mit Inzidenzen unter 100 soll das ab dem 21. Mai Freibäder unter strengen Corona-Auflagen wieder möglich sein. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Mittwoch nach der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in München an. In Türkheim hatte man zuletzt nicht damit gerechnet, dass zu Pfingsten eine Öffnung möglich wird.

