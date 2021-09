Zu hohe Steinmauern, zu hoher Sichtschutz

Plus Immer öfter haben sich Gemeinderatsmitglieder in jüngster Zeit damit zu beschäftigen, dass Hausbesitzer ihre Grundstücke immer mehr abschotten wollen. Das sorgt für Kontroversen.

Einmal mehr hatte sich der Türkheimer Bauausschuss in jüngster Sitzung mit der Einfriedungssatzung zu beschäftigen, vielmehr wieder einmal mit einem Antrag auf Befreiung von eben dieser.