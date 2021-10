Raserbremsen in der Türkheimer Uferstraße funktionieren

Zwei Schilder mit großer Wirkung. Die Uferstraße wurde zur Tempo-30-Zone erklärt. Dadurch gilt an allen Einmündungen die Rechts-vor-Links-Regelung. Seit Einführung dieser Zone wurde schon ein deutlicher Rückgang des Schwerverkehres beobachtet, so Bürgermeister Christian Kähler bei der Marktratssitzung. Weiter wurde Parkern das Leben schwerer gemacht, es wurden Pfosten in die Grünstreifen gesetzt, damit diese nicht mehr zugeparkt werden können.