Türkheim

vor 18 Min.

Rossmann-Filiale: Eröffnungstermin steht jetzt fest

Aus dem früheren Lidl in der Wörishofer Straße in Türkheim wird eine Rossmann-Filiale. Die Umbauarbeiten laufen.

Plus Seit dem Umzug von Lidl in die neugebaute Filiale steht jetzt endgültig fest, wie es mit dem alten Lidl-Gebäude in der Wörishofer Straße weitergeht.

Schließlich war eine sinnvolle Weiternutzung des Gebäudes eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Genehmigung des Lidl-Neubaus im nahen Gewerbegebiet an der Merowinger Straße durch den Türkheimer Gemeinderat im April 2020.

