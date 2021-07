SV Salamander Türkheim unter neuer Führung

Plus Alexander Balkow gibt sein Amt als Vorsitzender ab. Der Verein hofft nun auf eine Wiederbelebung nach der Corona-Zwangspause, der auch die Feier zum 100-jährigen Bestehen zum Opfer fiel.

Der SV Salamander Türkheim hat sich neu aufgestellt. Wie die meisten anderen Vereine, hat auch der SVS den Corona-Lockdown zu spüren bekommen. Die Abteilungsleiter für Fußball und Jugend haben aufgehört. Besonders bitter war auch, dass im vergangenen Jahr die große Einhundertjahr-Feier zur Gründung des Vereins ausfallen musste. Nun hofft man auf kreative Ideen zur Wiederbelebung des Vereinslebens.