Salamander in Türkheim zündet den Impfturbo

Ab Mittwoch alle 15 Minuten eine Impfung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schnelltests werden weiter kostenlos auf dem Firmengelände angeboten.

Am Mittwoch startet Salamander für seine knapp 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Türkheim eine betriebliche Biontech-Impfkampagne zum Schutz vor dem Coronavirus. In Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum in Bad Wörishofen und der Salamander Betriebsärztin Ursula Reich haben die Salamander-Mitarbeiter dann die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Darüber hinaus bietet das öffentliche Corona-Testzentrum vor dem Hauptgebäude in Türkheim weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos und ohne vorherige Terminvereinbarung testen zu lassen.

Anfang Mai wurde ein Testzentrum bei Salamander in Türkheim eröffnet

Seit einigen Wochen herrscht reges Treiben auf dem Firmengelände der Salamander Industrie-Produkte, seit das öffentliche Corona-Testzentrum Anfang Mai vor dem Hauptgebäude in der Jakob-Sigle-Straße 58 eröffnet worden ist. Hier wurden bisher bereits über 1500 Tests durchgeführt, teilt das Unternehmen mit.

Götz Schmiedeknecht

Um noch weiter an Tempo zuzulegen auf dem Weg hin zu mehr Normalität, hat sich die Salamander Industrie-Produkte GmbH erfolgreich dafür eingesetzt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Geschäftssparten Salamander Window & Door Systems sowie Salamander Premium Solutions am Standort Türkheim ein Impfangebot machen zu können.

Mit anfänglicher Unterstützung durch das Unterallgäuer Landratsamt und der Salamander Betriebsärztin Ursula Reich geht es nun ab heute im 15-Minuten-Takt los.

Im Impfzentrum Bad Wörishofen können sich alle Mitarbeiter, die eine Impfung wünschen, impfen lassen. Die zweite Impfrunde folgt dann ab Mitte August.

„Wir tragen hier eine enorme Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und deren Gesundheit. Außerdem liegt es so gar nicht in der DNA von Salamander, nur als Zuschauer am Spielfeldrand zu stehen“, sagt Co-CEO Götz Schmiedeknecht.