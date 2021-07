Türkheim

18:00 Uhr

"Schon als Kind fand ich Pfarrer cool"

Der 28-jährige Türkheimer Roland Weber feiert am Sonntag in seiner Heimatpfarrei Mariä Himmelfahrt in Türkheim seine Primiz. Um 10 Uhr beginnt die Messe im Wertachstadion, Die Predigt hält Pfarrer Hubert Ratzinger aus Großaitingen. Für die musikalische Gestaltung sorgt der Türkheimer Wegzeichenchor. Nach einer feierlichen Dankandacht um 16.30 Uhr spendet Weber in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt den Einzel-Primizsegen.

Plus Der Türkheimer Roland Weber (28) wurde am Sonntag zum Priester geweiht. Was ihm als Seelsorger wichtig ist, wie er die Krise seiner Kirche beurteilt und wie er über den umstrittenen synodalen Weg denkt

Von Franz Issing

„Zum Altare Gottes will ich treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf“. Dieser Ruf aus dem Stufengebet der Messe passt wie perfekt zum Primizianten Roland Weber (28), der am Sonntag um 10 Uhr im Wertachstadion in seiner Heimatgemeinde Türkheim sein erstes Messopfer feiert. Im Vorfeld der festlichen Primiz wollten wir von dem Neupriester wissen, was ihm als Seelsorger wichtig ist und warum er dem Ruf als Arbeiter in den Weinberg des Herrn gefolgt ist.

