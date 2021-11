So sind die Rathäuser im Wertachtal trotz Covid-19 für ihre Bürger erreichbar

Aufgrund der strengen Hygieneschutzmaßnahmen schränken die Verwaltungen teilweise den Publikumsverkehr ein. In der VG Türkheim hilft das Service-Portal.

Aufgrund der aktuellen Inzidenzzahlen steht das Rathaus Türkheim wie berichtet nur in dringenden und unaufschiebbaren Fällen für persönliche Angelegenheiten und Termine zur Verfügung. Die Verwaltung empfiehlt den kontaktlosen Weg über das Service-Portal auf der Homepage der Gemeinde unter www.tuerkheim.de erledigt werden. Wem das nicht möglich ist, sollte sich telefonisch oder per E-Mail melden. Auch die übrigen Rathausverwaltungen im Wertachtal haben auf die Situation reagiert.

Die Marktgemeinde Türkheim ist erreichbar unter Telefon 08245/53-0 oder Fax 08245/53-22 oder per E-Mail unter rathaus@tuerkheim.de

So sind die Rathäuser im Wertachtal zu erreichen

Das Rathaus Amberg ist laut Bürgermeister Peter Kneipp ohne zeitliche Einschränkungen zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet.

Durch Aushang am Eingang werden die Besucherinnen und Besucher gebeten, die AHA-Regeln einzuhalten und eine FFP2-Maske zu tragen. Auch Kneipp empfiehlt das Service-Portal der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim.

Die Gemeindekanzlei Amberg ist telefonisch erreichbar unter 08241/4659 (Fax: 08241/7854) oder per E-Mail unter rathaus@gemeinde-amberg.de

Unter Einhaltung der derzeitig gültigen Corona-Regeln findet der Publikumsverkehr bis auf weiteres statt, so Bürgermeister Robert Sturm. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 13.30 bis 18 Uhr. Im Ettringer Rathaus müssen FFP-2-Masken getragen werden.

Das Rathaus in Ettringen ist telefonisch erreichbar unter der Nummer 08249/9693-0 (Fax 08249/9693-20) oder E-Mail info@gemeinde.ettringen.de

Vorerst gelten im Rathaus Rammingen die üblichen Hygieneschutzbestimmungen, der Publikumsverkehr wird bis auf Weiteres aufrecht erhalten. Die Öffnungszeiten sind Montag und Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Die Gemeindeverwaltung in Rammingen ist telefonisch erreichbar unter 08245/1722 oder Fax 08245/960875 oder per E-Mail unter rathaus@rammingen.de

Die Bürgermeister hoffen, dass es nicht noch mehr Einschränkungen geben wird

Die Rathausverwaltung schließt sich dem Vorbild des Marktes Türkheim an, so Bürgermeister Norbert Führer. Er behalte sich aber vor, das Rathaus in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung bei Covid-19 erneut für den Publikumsverkehr zu schließen. Führer: „Die meisten Dienstleistungen lassen sich inzwischen bequem online von zu Hause aus erledigen.

Das Rathaus in Wiedergeltingen ist telefonisch unter 08241/90363 oder Telefax 08241/90364 oder per E-Mail unter rathaus@wiedergeltingen.de erreichbar. (alf)