So will Türkheim den Flutopfern helfen

Plus Ein stattlicher Betrag soll ins Katastrophengebiet überwiesen werden. Jetzt wird noch eine "passende" Kommune gesucht.

Von Alf Geiger

Angesichts der Schreckensbilder aus den Katastrophengebieten wurde auch vielen Türkheimerinnen und Türkheimern mulmig – immerhin fließt die Wertach direkt am Ort vorbei und hatte schon mehrfach für Hochwassergefahr gesorgt. Doch auch wenn in Türkheim bislang immer alles gut gegangen war, so blieb doch das Mitgefühl für die Opfer der katastrophalen Überschwemmungen in NRW und Rheinland-Pfalz. Wie schon beim Elbhochwasser will die Gemeinde auch diesmal den Menschen vor Ort helfen.

