Türkheim

vor 31 Min.

So will eine blinde Türkheimerin Sehenden die Augen öffnen

Mit dem Blindenstock ist Michaela Bayerle sonst nur auf unbekanntem Terrain unterwegs und auch das Blindenabzeichen trägt sie in Türkheim für gewöhnlich nicht. Mit der Brille kann die 48-Jährige zwar auch nicht besser sehen, sie filtert aber Strahlung heraus, die für die Netzhaut schädlich ist, und die Farbe entspannt die Augen.

Plus Obwohl sie kaum noch etwas sieht, kommt Michaela Bayerle aus Türkheim gut zurecht. Am heutigen „Tag des weißen Stocks“ gibt sie Einblicke in die Herausforderungen ihres Alltags.

Von Sandra Baumberger

Außenstehende überrascht Michaele Bayerle immer wieder. Damit, wie schnell sie die Treppe hinuntergeht, wie zielsicher sie im Schrank nach einer Schüssel greift oder mit Episoden wie dieser: Ihr Freund und ihr Sohn hatten an einem Motorrad geschraubt, als ihnen eine der Schrauben herunterfiel. Während die beiden erfolglos danach suchten, hat Michaela Bayerle sie wenig später gefunden – und das, obwohl sie blind ist.

