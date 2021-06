Türkheim

Sollen Falschparker zur Kasse gebeten werden?

Der „ruhende“ Verkehr sorgt im Türkheimer Ortskern immer wieder für Ärger. Seit Jahren wird diskutiert, ob eine Parkraumüberwachung helfen könnte. at.

Plus Die Beschwerden über „wildes Parken“ im Ortskern von Türkheim beschäftigen seit Jahren die Kommunalpolitik. Jetzt hat die VG die Weichen gestellt. Das letzte Wort haben dann die Gemeinderäte.

Von Wilhelm Unfried

Grünes Licht gab die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim für eine Zweckvereinbarung mit der Stadt Mindelheim. In Zukunft soll in Türkheim auch der ruhende Verkehr durch die kommunale Verkehrsbehörde überwacht werden. Heißt also, Falschparker im Wertachmarkt müssen mit einem „Knöllchen“ rechnen.

