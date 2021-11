Türkheim

11:00 Uhr

Sportanlagen in Türkheim sollen wieder fit gemacht werden

Der Skaterplatz am V-Markt ist in die Jahre gekommen und wir kaum noch genutzt. Die Jugend von Türkheim fordert deshalb eine Sanierung der Anlage. Die Wünsche wurden von den Markträten mit Verständnis zur Kenntnis genommen.

Plus Nicht nur der Türkheimer Skaterplatz beim V-Markt ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Nur wie?

Von Wilhelm Unfried

In die Jahre gekommen sind zwei Sportanlagen im Wertachmarkt. Wie Bürgermeister Christian Kähler den Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung informierte, seien Heranwachsende an die Gemeinde heran getreten und gebeten, den Skaterplatz am V-Markt zu erneuern. Vor allem der Belag sei rau geworden und bremse den Elan der Jugendlichen. Weiter machte sich der Bürgermeister Gedanken über den Bocciaplatz am Obstgarten. Auch hier könne man für die Naherholung einiges tun.

