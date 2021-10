Trotz Corona: In Türkheim strahlt der Kämmerer

Plus Während andere Kommunen über sinkende Einnahmen und Steuereinbrüche klagen, sprudeln in Türkheim die Steuerquellen stärker denn je. Woran das liegt.

Während in vielen Gemeinden die Corona-Krise tiefe Löcher in den kommunalen Haushalten hinterließ, kam der Türkheimer Kämmerer Claus-Dieter Hiemer im Gegensatz bei der Vorlage der Jahresrechnung 2021 zu seiner sonst ruhigen Art direkt ins Schwärmen. „Das war das beste Jahr, das wir je hatten“, lobte er mit Blick auf die vielen guten Zahlen.