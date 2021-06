Türkheim

Trotz Corona: Rekord-Abitur am Türkheimer JBG

Prüfung auf Abstand: In der Turnhalle des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in Türkheim haben in diesem Jahr insgesamt 79 Abiturienten ihre Prüfungen absolviert.

79 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahrgang am Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium ihr Abitur abgelegt und dabei etwas geschafft, was in der Geschichte der Schule einmalig ist.

Von Alf Geiger

Feierlaune am Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium: Trotz der organisatorischen Schwierigkeiten und häufig wechselnden Vorgaben des Kultusministeriums in der Corona-Krise freut sich das Türkheimer Gymnasium über einen einmaligen Rekord. Acht Schülerinnen und Schüler des JBG haben die Traumnote 1,0 erzielt, das sind zehn Prozent der Abiturientinnen und Abiturienten. „In der knapp 50-jährigen Geschichte des Joseph-Bernhart-Gymnasiums ist das einmalig!“, freut sich Schulleiter Josef Reif. Und das kann in diesem Jahr auch wieder in einem gebührenden Rahmen gefeiert werden: Am Freitag, 16. Juli, wird die offizielle Entlassfeier in der Sporthalle der Schule stattfinden. So ganz wie vor Corona zwar immer noch nicht, aber zumindest zwei Begleitpersonen pro Absolventin und Absolvent können dann diesen besonderen Moment der Verabschiedung ihrer Zöglinge mitfeiern. Der Schulleiter des Joseph-Bernhart-Gymnasiums lobt Schüler und Lehrer gleichermaßen Schulleiter Josef Reif hat für seine Schülerinnen und Schüler nur Lob: „Der Abijahrgang 2021 war insgesamt ein beeindruckend leistungsbereiter, engagierter und sympathischer Jahrgang.“ Ein „Loblied“ stimmt Reif aber auch auf „unsere Kursleiterinnen und Kursleiter“ an: „79 Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2021 haben mit einem Notendurchschnitt 2,04 überaus erfolgreich abgeschnitten“, sagt Reif. Und dies trotz der deutlich erschwerten Bedingungen durch die Corona-Krise: „Zwei Jahre lang, davon immerhin 15 Monate in der Pandemie, wurden unsere Abiturientinnen und Abiturienten z kompetent betreut und in beeindruckender Weise durch die Kursphase und die Abschlussprüfungen geführt“, ist Reif stolz auf sein Team. Keiner der Schüler musste während der Abiturprüfungen in Quarantäne Ein besonderes Lob gebühre dennoch dem Oberstufenkoordinator Martin Futterknecht, der laut Reif „die oft wechselnden Vorgaben aus dem Kultusministerium stets mit Ruhe und Kompetenz umsetzte und die Schüler mit wohltuender Unaufgeregtheit unterstützte“. Die Vorbereitungen auf die Prüfungen verliefen laut Reif „ebenso quarantäne- und überraschungsfrei“ wie die Abiturprüfungen selbst. Reif erleichtert: „Keine Erkrankungen, keine Abwesenheiten, keine Ersatzprüfungen.“

