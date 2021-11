Trotz Corona: So wurde die "Türkheimer Buchwoche" zum Erfolg

Plus Die Türkheimer Buchwoche wird trotz schwierigster Corona-Einschränkungen zum Erfolg für Besucher und Organisatoren.

Es hatte Mut erfordert, die Türkheimer Buchwoche 2021, nach einem Jahr Pause, in unsicheren Zeiten wieder stattfinden zu lassen. Nach eineinhalb Jahren Vorbereitungszeit gab es ja wieder kurzfristig massive Einschränkungen durch die derzeitige Pandemie-Lage. Die Schülerinnen und Schüler vom P-Seminar aus 11. und 12. Klassen im Türkheimer Josef-Bernhart-Gymnasium aber haben durchgehalten. Nur wenige der geplanten Veranstaltungen mussten ausfallen, wenn auch oft nur wenige Zuhörer und Gäste dabei waren.