Türkheim gibt eine Anschub- Finanzierung für Lastenfahrräder

Wer in Türkheim lebt und den Kauf eines Lastenfahrrades mit oder ohne Elektro-Antrieb plant, kann sich über einen Zuschuss aus der Gemeindekasse freuen.

400 Euro wird die Marktgemeinde beisteuern, beschloss die Gemeinderatsmehrheit in der jüngsten Sitzung und kam damit dem Antrag der SPD-Fraktion nach. Die Genossen verwiesen auf die Familien in den neuen Baugebieten am Ortsrand, für die der Kauf eines Lastenfahrrades durchaus Sinn mache und so auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden könnte. Gerade junge Eltern müssten jeden Euro umdrehen und da ein Lastenfahrrad schon mal mit bis zu 4000 Euro zu Buche schlagen kann, könne diese Anschub-Finanzierung ein Signal sein.

Das Lastenfahrrad muss bei einem Fachhändler in der Umgebung von Türkheim gekauft werden

Nicht alle Räte konnten diesen Argumenten folgen. „Was soll die Verwaltung denn noch alles machen?“, fragte Peter Ostler (Wählervereinigung) in die Runde und auch Anne Huber von der CSU konnte keinen wirklichen Sinn in dem SPD-Antrag erkennen.

Am Ende stimmte die Ratsmehrheit aber für den Gemeindezuschuss, knüpfte die Auszahlung aber an die Bedingung, dass das Lastenfahrrad bei einem Händler aus der näheren Umgebung (maximal 15 Kilometer) gekauft wird. Und auch wenn nicht gerade mit einem Ansturm gerechnet werden könne, so schlug Bürgermeister Christian Kähler doch vor, den Zuschusstopf auf maximal 5000 Euro zu deckeln. Sollte dieser Höchstbetrag aber tatsächlich ausgeschöpft werden, dann müsste der Gemeinderat eben erneut diskutieren.

