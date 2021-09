Türkheim

18:00 Uhr

Türkheim und die B-Frage: Wer tritt gegen Bürgermeister Kähler an?

Plus Voraussichtlich im Juni finden in Türkheim wieder Bürgermeisterwahlen statt. Derzeit werden hinter den Kulissen die Weichen gestellt. Bekommt Christian Kähler Konkurrenz?

Von Alf Geiger

Der genaue Termin steht zwar noch gar nicht fest, aber schon jetzt werden in Türkheim die Weichen für die nächste Bürgermeisterwahl gestellt. Vermutlich im Juni 2022 werden die Türkheimerinnen und Türkheimer an die Urnen gerufen um zu entscheiden, wer in den folgenden sechs Jahren die Kommandos in der Kommunalpolitik des Wertachmarktes geben soll. Und auch wenn noch etwas Zeit ist – die Mühlen in der Kommunalpolitik mahlen langsam und eine Entscheidung von solcher Tragweite Bedarf durchaus einer gewissen Vorlaufzeit. Da überrascht es auch nicht, dass in Türkheim hinter den Kulissen die Weichen gestellt werden und erste Sondierungsgespräche bereits stattgefunden haben. Die große Frage: Steigt eine Gegenkandidatin oder ein Gegenkandidat gegen Christian Kähler (parteilos) in den Ring?

