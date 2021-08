Türkheim

vor 18 Min.

Türkheimer Retter stellen ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis

Plus Eine Großübung stellt die Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes in Türkheim vor einige Herausforderungen.

Eine Alarmübung der Bereitschaft Türkheim des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) forderte am Samstag die Leistungsbereitschaft der ehrenamtlichen Rettungshelfer und Helferinnen aus Türkheim. Angenommen wurde, dass es in einem Waldstück bei Türkheim zu einem Forstunfall gekommen war. Ein Arbeiter hatte sich mit der Kettensäge schwer verletzt, alle Rettungswagen des Landkreises waren jedoch in Einsätzen gebunden und so erfolgte über die ILS Donau-Iller der Einsatzauftrag an die BRK-Bereitschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen