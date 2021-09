Türkheimer SPD will Kähler auch unterstützen

Genossen ärgert das "Vorpreschen" der CSU Türkheim.

Auch die Türkheimer SPD hat sich jetzt festgelegt und will bei der nächsten Wahl Amtsinhaber Christian Kähler „als unseren Kandidaten unterstützen und ihm das Vertrauen für seine aufopferungsvolle Arbeit aussprechen“, so Fraktionsvorsitzender Walter Fritsch in einem Schreiben an die MZ.

Türkheimer SPD-Fraktionschef Walter Fritsch wirft der örtlichen CSU vor, sich nicht an Vereinbarung gehalten zu haben

„Aus Wahlkampfgründen“ sei die CSU „vorgeprescht“ und habe die Vereinbarung für eine gemeinsame Presseerklärung nicht eingehalten, so Fritsch. Der SPD-Fraktionschef blickt zurück: Vor der Bürgermeisterwahl im Jahr 1996 sei Christian Kähler für die SPD und „und Jens Gaiser als Kandidat bei der CSU vorgesehen“ gewesen.

Die SPD habe sich damals schon auf Kähler festgelegt: „Jens Gaiser wurde von der SPD Türkheim nicht akzeptiert“, betonte Fritsch. So sei dann Kähler „unser gemeinsamer Kandidat“ geworden. Kählers „vorbildliche Arbeit“ habe diese Entscheidung bestätigt. Der erforderliche Beschluss des Ortsvereinsvorstandes werde in Kürze erfolgen, um die Unterstützung der SPD Türkheim zu bestätigen.

Aus „Bundestags-Wahlkampfgründen" habe die CSU Türkheim-Rammingen es vorgezogen, ihre Entscheidung für Kähler vorab zu veröffentlichen. Fritsch: „Wir halten dieses als nicht vertrauensvoll und eigensinnig aus politischen Gründen.“ Christian Kähler sei aus solidarischen Gründen parteilos geblieben und dafür gelte ihm großer Respekt, betonte SPD-Fraktionsvorsitzender Walter Fritsch.

