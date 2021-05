Türkheim

Türkheimer, packt schon mal die Badehose ein - das Freibad öffnet

Nach der gründlichen Frühjahrsreinigung wird Wasser über einen Hydranten in die Becken gefüllt. Die Anlagen für Filterung und Chlorzugabe werden erst unmittelbar vor der Öffnung des Bads zugeschaltet.

Plus Wenn alles klappt und die Inzidenz und der Wetterfrosch mitspielen, könnte das Türkheimer Freibad bald öffnen. Vor dem Sprung ins kühle Nass müssen sich die Badegäste registrieren.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Das neu eingelassene Wasser in den beiden großen Becken im Türkheimer Freibad hat derzeit die erfrischende Temperatur von 10,6 Grad Celsius. Noch – denn „sobald die Sonne scheint, heizen wir ein“, sagt Bademeister Herbert Wexel. Das könnte schon gegen Ende der Woche sein, also ab dem 3. Juni an Fronleichnam oder dann dem Wochenende. Natürlich wetterabhängig – und theoretisch, denn alles hängt von der Entwicklung der Inzidenzwerte ab. Ob dann ein Negativ-Test nötig sein wird, ist derzeit noch offen.

