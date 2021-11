Türkheimer wollten einer Katze helfen, aber das war gar nicht so leicht

Zwei Türkheimer wollen verwahrloste Kätzchen retten und suchen Hilfe beim Tierheim Beckstetten. Vergeblich, wie sie sagen. Wo sie Hilfe fanden, was Türkheims Rathauschef damit zu tun hat und was das Tierheim dazu sagt.

Total verdreckt, verwahrlost und hilflos – das kleine, getigerte Kätzchen miaute herzzerreißend und weckte bei Mario Wessel sofort den Beschützerinstinkt. Vom weißen Bauchfell der Katze war kaum noch etwas zu sehen, so dreckig war der Stubentiger. Wie lange sich die Samtpfote schon auf dem Werksgelände bei Türkheim herumgetrieben hatte, wusste Mario Wessel nicht. Er wusste aber, dass dem hilflosen und offensichtlich total ausgehungerten Tier geholfen werden musste. Er lockte die Katze, fing sie ein, nahm sie zu sich mit nach Hause – und jetzt?

Er hätte die Katze selbst ins Tierheim bringen müssen

Ein Anruf beim Tierheim Beckstetten brachte nicht die erhoffte Unterstützung, so Wessel gegenüber der MZ. Dort habe man ihm nicht helfen können oder wollen. Bei seinem Anruf erfuhr er lediglich, dass die Mitarbeiterinnen gerade beschäftigt seien und er das Kätzchen doch selber vorbei bringen sollte.

Dazu hatte er aber keine Zeit und keine Gelegenheit – und so suchte Mario Wessel weiter nach jemandem, der ihm und der Katze aus der Patsche helfen könnte. Irgendwann landete er dann bei beim Katzenschutzverein in Mindelheim – und hier sei ihm und dem Kätzchen prompt geholfen worden, war Mario Wessel erleichtert.

Monika Widitz vom Mindelheimer Katzenschutzverein holte die verwahrloste Katze an diesem Freitag ab, nahm sie mit, päppelte sie wieder auf und freut sich, dass der Stubentiger sich so schnell erholte und inzwischen an eine katzenfreundliche Familie vermittelt werden konnte.

Nicht der einzige Fall einer verwahrlosten Katze im Raum Türkheim, der den Mindelheimer Katzen schutzverein in den vergangenen Wochen beschäftigen sollte: Es war ein Sonntag, als bei Monika Widitz ein Türkheimer anrief und um Hilfe bat.

Nach einem Hilferuf auf dem Anrufbeantworter meldete sich niemand

Auch er gab an, dass er es beim Tierheim in Beckstetten vergeblich versucht hatte. Seine Hilferuf auf dem dortigen Anrufbeantworter sei jedoch unbeantwortet geblieben und der augenscheinlich verletzten Fundkatze ging es zusehends schlechter.

Wieder musste Monika Widitz nach eigener Aussage reagieren – und daher klingelte bei Türkheims Bürgermeister Christian Kähler an diesem Sonntag das Telefon. Eine verletzte und abgemagerte Katze befinde sich im Wohngebiet „Oberer Bahnhof“ auf einer Terrasse, erfuhr Kähler: „Die Katze war in einem sehr schlechten Zustand“, so seine Einschätzung.

Kähler erinnert sich noch gut an diesen Sonntag. Er habe dann eine Tierärztin verständigt, die an diesem Wochenende Notdienst hatte, habe die Katze geholt und nach Mindelheim zur Ärztin gefahren. Für ihn sei das „kein Ding. Ich helfe gerne“, so Kähler. Es sei auch das erste Mal gewesen, dass ihn so ein Hilferuf ereilt habe.

Bei der Tierärztin sei die Mieze in Obhut genommen worden und sollte dann, sobald es ihr besser ging, ans Tierheim Beckstetten weitergegeben werden.

Ob das passiert ist, weiß auch Monika Widitz vom Mindelheimer Katzenschutzverein nicht. Dass sie auch an einem Sonntag direkt beim Bürgermeister angerufen habe, sei für sie selbstverständlich. Sie werde sich bei ähnlichen Fällen genau so wieder verhalten und den jeweils zuständigen Bürgermeister vor Ort anrufen. „Das ist schließlich die Aufgabe eines Bürgermeisters, das ist sein Job“, ist Monika Widitz überzeugt.

Immerhin zahle jede Gemeinde ihren Obolus an das Tierheim in Beckstettten, das daher eigentlich auch zur Hilfe verpflichtet sei. Werde dort aber die benötigte Hilfe – aus welchen Gründen auch immer – nicht geleistet und stattdessen der Katzenschutzverein Mindelheim angerufen – dann scheue sie sich auch nicht, den zuständigen Bürgermeister zu alarmieren. Wenn es sein muss, auch an einem Sonntag.

Auf Nachfrage nahm Axel Nees, Geschäftsführer des Tierheims, zu den Vorfällen Stellung. Beziehungsweise nur zu einem Vorfall, an den Vorfall am Sonntag könne er sich nicht erinnern.

Nees: „Zu den Zeiten, zu denen wir hier sind und zu denen wir Tiere aufnehmen, sind unsere Hauptaufgabe Fundtiere. Wir können keine Katzen abholen, außer es sind menschliche Notfälle oder amtliche Maßnahmen. Einen Abholservice können wir personell nicht leisten, auch das Tierheimauto steht nicht immer zur Verfügung.“

Verletzte Tiere gehören zum Tierarzt

Wenn also jemand eine verletzte Katze finde, dann müsse „man damit zum Tierarzt fahren“, so Nees, denn: „Wir sind ein Heim für Tiere und keine Tierklinik, medizinische Versorgung ist allein den Tierärzten vorbehalten.“

Und Nees weiter: „Wenn ich meinen Nachbarn verletzt auf der Straße finde, gehe ich ja auch nicht erstmal in die Reha-Klinik sondern in ein Krankenhaus. Manche Leute kommen einfach vorbei und manche fragen vorher an. Ein alltäglicher Vorgang hier.“

Einige dieser „Retter“, so Nees, würden aber eine Katze finden, ihre Hilfsbereitschaft entdecken und „der erste (weil einfachste) Weg sind dann wir.“

Nees erklärt: „Und wenn dann diese Anrufe kommen, bitten wir die Leute nun mal die Tiere vorbeizubringen, weil es anders schlicht nicht geht. Unsere Möglichkeiten sind nun mal vor allem personell (und räumlich) arg begrenzt.“ Nees hält dagegen: „Wenn die Tätigkeit als ,Retter’ dann aber auf einmal mit Arbeit für die ,Retter’ verbunden ist, kommt sowas raus …“

Und der Geschäftsführer des Tierheims Beckstetten sieht sich auch noch zu „einem Wort zu den Katzenvereinen“ veranlasst: „Die sind anders organisiert, da gibt es in ,jedem’ Dorf jemanden, der die Vereinsarbeit vor Ort umsetzt. Im Gegensatz dazu haben wir aber nicht in jedem Dorf eine Zweigstelle, wir kämpfen stationär jeden Tag für die Bewohner*innen hier“, so Axel Nees in seiner schriftlichen Stellungnahme an die MZ.

Das Telefon im Tierheim Beckstetten sei zu den bekannten Zeiten besetzt. Es könne aber auch vorkommen, dass gerade „Not am Mann“ sei und daher niemand rangehen kann.

Oft erreichen das Tierheim auch Nachrichten via Faceook-Messenger, die dann „zeitnah“ beantwortet werden, wie Pressesprecherin Karin Donath auf Nachfrage der MZ mitteilte.

