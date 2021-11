Türkheim

13:48 Uhr

Türkheimerin läuft Sturm gegen Wildparker

Plus Weil rund um die Jakob-Sigle-Straße und auf den Straßen zur Schule nach wie vor kreuz und quer geparkt wird, fordert Alice Roiser eine Lösung und die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Auch der Rathauschef macht Druck.

Von Alf Geiger

Verkehrsprobleme halten die Türkheimer Kommunalpolitik nach wie vor auf Trab: Hier die Probleme mit Rasern, wie unter anderem in der Uferstraße. Dort die Probleme mit Falschparkern, wie unter anderem in der Jakob-Sigle-Straße. Der Gemeinderat will daher eine Überwachung auch des „ruhenden Verkehrs“ einführen. „Es muss wohl leider über den Geldbeutel gehen, sonst wird dieses Problem weiterhin bestehen bleiben“, ahnt Ordnungsamtsleiterin Daniela Groß. Auch Bürgermeister Christian Kähler macht Druck: In diesen Tagen sei der Vorentwurf des Verkehrskonzept vom Planungsbüro intern vorgestellt worden, so Kähler auf Anfrage der MZ. Dieser Vorentwurf werde nun bearbeitet, so Kähler: „Wir hoffen, dass wir das Verkehrskonzept noch in der Dezembersitzung vorstellen können.“

