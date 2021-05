Türkheim

17:51 Uhr

Türkheims Abiturienten wollen im Corona-Jahr nichts geschenkt bekommen

Plus Am Türkheimer Gymnasium die letzte schriftliche Abi-Prüfung geschrieben. Wie die Schüler das Abitur geschafft haben, wird sich noch zeigen. Dass sie erst einmal geschafft sind, steht dagegen fest

Von Sabine Schaa-Schilbach

Sie haben es geschafft und sind geschafft, aber auch sehr erleichtert. 80 Abiturienten am Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium haben in dieser und in der vergangenen Woche ihre schriftlichen Prüfungen abgelegt. „Das war ein großer Jahrgang“, sagt Oberstufenbetreuer Martin Futterknecht. „Es ist enorm, was den Schülern in diesem Corona-Jahr alles zusätzlich abverlangt wurde.“ Da ging es ja nicht nur um die Verlängerung der Prüfungszeit um eine halbe Stunde. Viel Unterricht mit der Abiturvorbereitung sei online gelaufen. Dabei hätten seine Abiturienten eine „totale Zuverlässigkeit“ bewiesen. „Alle waren immer da.“

