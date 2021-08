Türkheims Open-Air-Kino als große Gemeinschaftsleistung

Plus Damit das Open-Air-Kino im Stadion gelingen kann, packen auch Helferinnen und Helfer von SV Salamander Türkheim und den Wertachfunken mit an

Lange mussten die Kinogänger auf die neuen Filme warten. Jetzt kommen sie – und in Türkheim ist einer davon nun unter freiem Himmel zu sehen. Das Open-Air-Kino in Türkheim ist eine echte Gemeinschaftsleistung. Neben dem Kino sind auch der SV Salamander und die Türkheimer Wertachfunken mit dabei.