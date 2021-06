Türkheims Protokolle dürfen nicht ins Internet

Plus Der Datenschutz steht dem Wunsch des Gemeinderates nach Offenlegung der Sitzungsprotokolle entgegen. Was Türkheims Gemeinderat stattdessen plant.

Am liebsten wäre es den Türkheimer Gemeinderäten, dass die Sitzungsprotokolle aus den öffentlichen Sitzungen mit allen detaillierten Wortmeldungen komplett und ungekürzt auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden könnten. Damit könnten dann auch „Gerüchte und Halbwahrheiten“ verhindert werden, machte Dritte Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) deutlich. Doch einer Veröffentlichung mit den jeweiligen Namen der Gemeinderäte und deren Wortbeiträgen schiebt der Datenschutz einen Riegel vor, wie Geschäftsstellenleiter Thomas Barth den Kommunalpolitikern deutlich machte.